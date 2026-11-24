शहर में आज:
हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Tue, 24 Nov 2026 11:54 PM IST
Updated Tue, 24 Nov 2026 11:54 PM IST
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प्रतियोगिता:
रुद्रपुर के जेसीज पब्लिक स्कूल में भारत विकास परिषद, विवेकानंद शाखा की ओर से भारत को जानो प्रश्नमंच प्रतियोगिता सुबह 10 बजे से।
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क्रिकेट:
रुद्रपुर के मनोज सरकार स्पोर्ट्स स्टेडियम में क्रिकेट प्रतियोगिता शाम तीन बजे से।
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रुद्रपुर के जेसीज पब्लिक स्कूल में भारत विकास परिषद, विवेकानंद शाखा की ओर से भारत को जानो प्रश्नमंच प्रतियोगिता सुबह 10 बजे से।
क्रिकेट:
रुद्रपुर के मनोज सरकार स्पोर्ट्स स्टेडियम में क्रिकेट प्रतियोगिता शाम तीन बजे से।