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महिला वर्ग में पुष्पा देवी, लक्ष्मी देवी और रुमा देवी ने भी कांस्य पदक हासिल किया। तीनों के प्रदर्शन को टीम की बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। टीम का मार्गदर्शन अंतरराष्ट्रीय पैरा खिलाड़ी अजय रावत ने किया। उन्होंने कहा कि यह पदक संघर्ष, आत्मविश्वास और हौसले का प्रतीक है। टीम ने सभी सहयोग कर्ताओं और खेलप्रेमियों का आभार जताया है।

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रुद्रपुर। मैसूर में आयोजित प्रथम राष्ट्रीय व्हीलचेयर पिकलबाल चैंपियनशिप में उत्तराखंड की टीम ने कांस्य पदक जीता है। चैंपियनशिप 18 से 20 नवंबर तक कर्नाटक के मैसूर में हुई। इसमें प्रदेश के छह खिलाड़ियों ने भाग लिया। टीम में रुद्रपुर के अजय रावत, खटीमा के डॉ. अकील अहमद, बाजपुर की पुष्पा देवी, बाजपुर की लक्ष्मी देवी, लक्सर के शाकिर और हरिद्वार की रुमा देवी शामिल थीं।