Tehri News: शिकायत के बाद जागा जिला पंचायत, कूड़ा उठाने को जारी किया पत्र

विज्ञापन

जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी गणेश भट्ट की ओर से जारी पत्र में बताया गया कि ग्राम परोगी निवासी राजेश सिंह सजवाण ने तहसील दिवस में नैनबाग में कूड़ा निस्तारण नहीं होने की शिकायत की थी। शिकायत के बाद संबंधित सफाई ठेकेदार को निर्देश दिए गए हैं कि कूड़ा वाहन के निर्धारित रोस्टर के अनुसार जिला पंचायत अथवा विकासखंड कार्यालय के वाहन से संबंधित स्थानों से कूड़ा उठाकर उसका निस्तारण किया जाए।नैनबाग बाजार में सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने के साथ ही कार्रवाई के फोटो और वीडियो जिला पंचायत के सफाई संबंधी समूह में भेजने को कहा। शिकायतकर्ता राजेश सिंह सजवाण का कहना है कि सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा जमा होने से बाजार की स्वच्छता और पर्यावरण भी प्रभावित हो रहा है। अब देखना होगा कि जिला पंचायत के निर्देश धरातल पर उतर पाता है या नहीं। उन्होंने नैनबाग बाजार में नियमित कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था करने की मांग की, ताकि बाजार की सफाई के साथ यमुना नदी को भी प्रदूषण से बचाया जा सके।