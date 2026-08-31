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Tehri News: शिकायत के बाद जागा जिला पंचायत, कूड़ा उठाने को जारी किया पत्र

Mon, 31 Aug 2026 06:41 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, टिहरी
संवाद न्यूज एजेंसी, टिहरी Updated Mon, 31 Aug 2026 06:41 PM IST
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Zila Panchayat swings into action following complaint; issues letter for garbage collection.
नैनबाग (टिहरी)। नैनबाग बाजार में लंबे समय से बनी कूड़ा निस्तारण की समस्या की शिकायत के बाद जिला पंचायत अब हरकत में आई है। तहसील दिवस में दर्ज शिकायत का संज्ञान लेने के बाद जिला पंचायत ने संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों और सफाई ठेकेदार को तत्काल कूड़ा उठान और निस्तारण सुनिश्चित करने को कहा।
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जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी गणेश भट्ट की ओर से जारी पत्र में बताया गया कि ग्राम परोगी निवासी राजेश सिंह सजवाण ने तहसील दिवस में नैनबाग में कूड़ा निस्तारण नहीं होने की शिकायत की थी। शिकायत के बाद संबंधित सफाई ठेकेदार को निर्देश दिए गए हैं कि कूड़ा वाहन के निर्धारित रोस्टर के अनुसार जिला पंचायत अथवा विकासखंड कार्यालय के वाहन से संबंधित स्थानों से कूड़ा उठाकर उसका निस्तारण किया जाए।
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नैनबाग बाजार में सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने के साथ ही कार्रवाई के फोटो और वीडियो जिला पंचायत के सफाई संबंधी समूह में भेजने को कहा। शिकायतकर्ता राजेश सिंह सजवाण का कहना है कि सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा जमा होने से बाजार की स्वच्छता और पर्यावरण भी प्रभावित हो रहा है। अब देखना होगा कि जिला पंचायत के निर्देश धरातल पर उतर पाता है या नहीं। उन्होंने नैनबाग बाजार में नियमित कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था करने की मांग की, ताकि बाजार की सफाई के साथ यमुना नदी को भी प्रदूषण से बचाया जा सके।
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