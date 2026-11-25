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अवैध अंग्रेजी शराब तस्करी के आरोप में एक गिरफ्तार







घनसाली(टिहरी)। पुलिस थाने में बासर क्षेत्र से एक युवती की गुमशुदगी दर्ज कराई गई है। लापता युवती के पिता की ओर से दी गई तहरीर में बताया गया कि उसकी बेटी 22 नवंबर की शाम करीब छह बजे घर से कहीं चली गई थी। लेकिन आज तक वह वापस नहीं लौटी। आस-पास गांव और नाते-रिश्तेदारी में काफी तलाश करने पर भी उसका कुछ पता नहीं चल पाया है। उन्होंने पुलिस को दी तहरीर में अपनी 19 वर्षीय पुत्री की गुमशुदगी दर्ज कर उसकी तलाश करने की गुहार लगाई है। थाना पुलिस ने कहा कि गुमशुदगी दर्ज करने के बाद युवती की तलाश शुरू कर दी गई है। संवाद