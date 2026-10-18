Tehri News: तीरंदाजी में देहरादून, हरिद्वार और अल्मोड़ा का रहा दबदबा

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रविवार को इंडियन राउंड महिला वर्ग में मानषी राणा ने स्वर्ण, सनाया भंडारी ने रजत और तोषी जनार्दन ने कांस्य पदक जीता। पुरुष वर्ग में आदर्श पंवार प्रथम, अनिरुद्ध बिष्ट द्वितीय और आशीष तृतीय रहे। कंपाउंड महिला वर्ग में विनीता, अनुष्का और नंदनी राणा ने क्रमशः स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीते। पुरुष वर्ग में शिवम वर्मा प्रथम, भीम यादव द्वितीय और ऋषभ त्यागी तृतीय रहे। रिकर्व पुरुष वर्ग में आदर्श नेगी ने स्वर्ण, अनीष राज ने रजत और चैतन्य सती ने कांस्य पदक जीता। महिला वर्ग में अनन्या बिष्ट प्रथम, दिव्यांशी द्वितीय और कीर्ति नव्याल तृतीय रही।ओलंपिक इंडियन राउंड पुरुष वर्ग में नमन ने स्वर्ण, आशीष ने रजत और आदर्श ने कांस्य पदक जीता। महिला वर्ग में मानषी राणा प्रथम, तोषी द्वितीय और सनाया भंडारी तृतीय रहीं। ओलंपिक रिकर्व पुरुष वर्ग में आदर्श नेगी, चैतन्य सती और कार्तिक राणा ने क्रमशः स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीते। महिला वर्ग में अनन्या, दिव्यांशी और कीर्ति ने पदक हासिल किए।ओलंपिक कंपाउंड पुरुष वर्ग में दिग्विजय प्रथम, अभिषेक रावत द्वितीय और शिवम वर्मा तृतीय रहे। महिला वर्ग में अनुष्का ने स्वर्ण, विनीता ने रजत और जिया ने कांस्य पदक जीता। इंडियन राउंड पुरुष टीम स्पर्धा में देहरादून ने स्वर्ण, उत्तराखंड पुलिस ने रजत और ऊधमसिंह नगर ने कांस्य पदक जीता। महिला वर्ग में हरिद्वार प्रथम और अल्मोड़ा द्वितीय रहा।रिकर्व पुरुष टीम स्पर्धा में देहरादून ने स्वर्ण, उत्तराखंड पुलिस ने रजत और पौड़ी ने कांस्य पदक जीता। कंपाउंड पुरुष टीम वर्ग में अल्मोड़ा प्रथम, देहरादून द्वितीय और हरिद्वार तृतीय रहा। महिला वर्ग में हरिद्वार ने स्वर्ण, देहरादून ने रजत और पौड़ी ने कांस्य पदक हासिल किया। जिलाधिकारी नितिका खंडेलवाल ने बौराड़ी स्टेडियम पहुंचकर प्रतियोगिता का जायजा लिया और खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया।