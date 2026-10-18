फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Tehri News ›   A road will be constructed for Tisriyada-Chani village at a cost of Rs 98.35 lakh.

Tehri News: तिसरियाड़ा-चानी गांव के लिए 98 .35 लाख से बनेगी सड़क

Sun, 18 Oct 2026 07:07 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, टिहरी
संवाद न्यूज एजेंसी, टिहरी Updated Sun, 18 Oct 2026 07:07 PM IST
विज्ञापन
A road will be constructed for Tisriyada-Chani village at a cost of Rs 98.35 lakh.
घनसाली (टिहरी)। तिसरियाड़ा और चानी के ग्रामीणों का जल्द सड़क सुविधा मिलने की उम्मीद जगी है। विनयखाल-तिसरियाड़ा-चानी गांव के लिए 98.35 लाख की लागत से साढ़े तीन किलोमीटर सड़क निर्माण का कार्य शुरू हो गया है।
विज्ञापन

ग्राम प्रधान शिवानी भट्ट ने विधिवत पूजा अर्चना कर सड़क निर्माण का कार्य शुरू करवाया। ग्राम प्रधान के साथ तिसरियाड़ा-चानी गांव के ग्रामीण ढोल-दमाऊं के साथ के सड़क निर्माण स्थल पर पहुंचे। ग्राम प्रधान ने कहा कि ग्रामीण लंबे समय सड़क निर्माण की मांग करते आ रहे थे। सड़क न होने से ग्रामीणों को 2 से ढाई किलोमीटर पैदल दूरी तय कर विनयखाल पहुंचना पड़ता है।
विज्ञापन

सड़क बनने से ग्रामीणों की राह आसान होगी। कहा कि विधायक शक्तिलाल शाह के अथक प्रयासों सड़क स्वीकृत हो पाई है। ग्रामीण गिरजा शंकर भट्ट, हर्षवर्धन भट्ट, नगेंद्रदत्त, वाचस्पति भट्ट, शूरवीर बिष्ट दर्मियान सिंह, सोहन लाल भट्ट, बिहारी लाल सेमवाल, रेवती रेवी, रतनेश्वरी देवी, भगेड़ी देवी, प्रेमा देवी, अमनदीप भट्ट आदि ने विधायक का आभार जताया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed