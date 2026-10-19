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उत्तराखंड: अब खुली मिठाई पर भी लिखनी होगी निर्माण और एक्सपायरी डेट, 26 अक्तूबर से प्रदेश में नया नियम लागू

Mon, 19 Oct 2026 03:03 PM IST
Renu Saklani अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून Published by: Renu Saklani Updated Mon, 19 Oct 2026 03:03 PM IST
सार

उत्तराखंड में मिठाई खरीदने वाले ग्राहकों के लिए जरूरी बदलाव होने जा रहा है। 26 अक्तूबर से दुकानदारों को खुली मिठाइयों और बेकरी उत्पादों की ट्रे व काउंटर पर निर्माण तिथि और एक्सपायरी या यूज बाई डेट प्रदर्शित करनी होगी।

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Uttarakhand New rule makes manufacturing and expiry dates mandatory for open Sweets from october 26
मिठाई

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उत्तराखंड में अब मिठाई की दुकानों पर खुली मिठाइयों की निर्माण तिथि और एक्सपायरी डेट भी बतानी होगी। खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया है।

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26 अक्टूबर 2026 से दुकानों में बिक्री के लिए रखी खुली मिठाइयों और बेकरी उत्पादों की ट्रे व काउंटर पर निर्माण तिथि और एक्सपायरी डेट या यूज बाई डेट लिखना अनिवार्य होगा। खाद्य संरक्षा आयुक्त विनय शंकर पांडेय ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं।

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इससे मिठाई खरीदने वाले लोगों को उत्पाद की ताजगी और उसे इस्तेमाल करने की अवधि की जानकारी मिल सकेगी। अभी तक पैकेट में बिकने वाली मिठाइयों पर निर्माण तिथि और उपयोग अवधि की जानकारी देना अनिवार्य था, लेकिन खुली मिठाइयों और बेकरी उत्पादों के लिए ऐसा स्पष्ट नियम नहीं था।



 

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