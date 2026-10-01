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Tehri News: पुरानी पेंशन के लिए एनपीएस-यूपीएस की प्रतियां जलाकर जताया विरोध

Thu, 01 Oct 2026 04:58 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, टिहरी
संवाद न्यूज एजेंसी, टिहरी Updated Thu, 01 Oct 2026 04:58 PM IST
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Protest registered against NPS/UPS by burning copies of the schemes to demand the old pension system.
नई टिहरी। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर एनएमओपीएस के बैनर तले विभिन्न घटक संगठनों से जुड़े कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट परिसर में एनपीएस और यूपीएस की प्रतियां जलाकर विरोध जताया। उन्होंने सरकार से पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग की। कहा कि मांग पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो कर्मचारी उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे।
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पुरानी पेंशन बहाली आंदोलन के जिलाध्यक्ष पूरण सिंह राणा के नेतृत्व में कर्मचारी कलेक्ट्रेट परिसर में एकत्र हुए। उन्होंने एनपीएस और यूपीएस की प्रतियां जलाकर सरकार के खिलाफ विरोध जताया। कर्मचारियों ने कहा कि पुरानी पेंशन बहाली को लेकर देशभर में आंदोलन चल रहा है लेकिन सरकार इस दिशा में निर्णय नहीं ले रही है।
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कई राज्यों में पुरानी पेंशन बहाल की जा चुकी है। ऐसे में उत्तराखंड सरकार को भी कर्मचारियों की भावनाओं का सम्मान करते हुए पुरानी पेंशन बहाल करनी चाहिए। इस मौके पर अजय पाल सिंह, कलेक्ट्रेट संघ के अध्यक्ष चंद्रेश्वर थपलियाल, मिनिस्ट्रीयल फेडरेशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजीव नेगी, प्रवीन नेगी, बलवंत सिंह मौजूद रहे। संवाद
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