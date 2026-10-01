Tehri News: जिला अस्पताल को दो वर्ष से स्थायी रेडियोलॉजिस्ट का इंतजार

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वर्ष 2019 में जिला अस्पताल बौराड़ी को पब्लिक प्राइवेट पार्टनशिप (पीपीपी) मोड़ पर संचालित करने के लिए हिमालयन अस्पताल जौलीग्रांट देहरादून को दिया। जून 2024 में जिला अस्पताल को सरकार ने पीपीपी मोड़ से वापस ले लिया गया। तब से अस्पताल को स्थायी रेडियोलॉजिस्ट नहीं मिल पाया है। वर्तमान समय में उप जिला चिकित्सालय नरेंद्रनगर में कार्यरत रेडियोलॉजिस्ट सप्ताह में तीन जिला अस्पताल में अल्ट्रासाउंड की सेवाएं देते हैं। इसके अलावा महीने में दो दिन उन्हें सीएचसी बेलेश्वर में सेवाएं देनी पड़ती है।एक ही रेडियोलॉजिस्ट के भरोसे जिले के तीन अस्पतालों में अल्ट्रासाउंड सुविधाएं संचालित की जा रही है। अस्पताल में सप्ताह में मात्र तीन दिन अल्ट्रासाउंड के लिए निर्धारित किए जाने से गर्भवतियों और मरीजों की संख्या भी बढ़ जाती है। अल्ट्रासाउंड करने के लिए मरीजों को एक सप्ताह पूर्व ही रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है जिसके बाद जांच के लिए निर्धारित तिथि को अस्पताल पहुंचना पड़ता है। किन्हीं कारण की वजह से रेडियोलॉजिस्ट के न या आपातकालीन परिस्थितियों में मरीजों को नरेंद्रनगर, ऋषिकेश और देहरादून जाने को मजबूर होना पड़ता है।जिला अस्पताल में तीन अल्ट्रासाउंड की सुविधाजिला अस्पताल बौराड़ी में उप जिला चिकित्सालय नरेंद्रनगर में कार्यरत रेडियोलॉजिस्ट सोमवार, मंगलवार और बुधवार तथा शेष तीन दिन वह नरेंद्रनगर में अल्ट्रासाउंड की सेवाएं देते हैं। जबकि माह के पहले और तीसरे बृहस्पतिवार उन्हें सीएचसी पिलखी में सेवाएं देनी होती है।तीन दिन में 150 से अधिक अल्ट्रासाउंड किए जाते हैंजिला अस्पताल के सीएमएस डॉ़ बृजेश डोभाल ने बताया कि सप्ताह के तीनों दिन में 120 से लेकर 150 से अधिक अल्ट्रासाउंड किए जाते हैं। प्रत्येक अल्ट्रासाउंड में करीब 15 से 20 मिनट का समय लगता है। किन्हीं परिस्थितियों के कारण निर्धारित तिथि पर यदि रेडियोलॉजिस्ट नहीं आते हैं। तो फिर उन्हें अगले दिन अतिरिक्त अल्ट्रासाउंड करने पड़ते हैं।जिला अस्पताल में स्थाई रेडियोलॉजिस्ट की तैनाती को लेकर समय-समय पर स्वास्थ्य महानिदेशालय से पत्राचार किया जाता रहा है। आगामी दिनों में डॉक्टरों की स्थानांतरण लिस्ट जारी होने के बाद अस्पताल को रेडियोलॉजिस्ट मिलने की उम्मीद है।डॉ़ राम प्रकाश, सीएमओ टिहरी।