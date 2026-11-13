Tehri News: 30 नवंबर तक चलेगा स्वगणना अभियान

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कार्यालयाध्यक्षों को अपने-अपने विभागों के समस्त कार्मिकों की स्व-गणना के माध्यम से डेटा भरवाने को कहा गया है। उन्होंने बताया कि स्व-गणना के बाद एक दिसंबर 2026 से चार जनवरी 2027 तक फील्ड सर्वेयर घर-घर जाकर भरे गए डेटा का सत्यापन कर अंतिम रूप देने की प्रक्रिया पूर्ण करेंगे। स्व-गणना के दौरान कुल 40 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो सामान्य जानकारी से संबंधित होंगे।फील्ड सर्वेयर द्वारा डेटा सत्यापन के दौरान इसकी आवश्यकता होगी। उन्होंने बताया कि इस संबंध में शीघ्र ही जागरूकता कैंप आयोजित किए जाएंगे, जिनका शेड्यूल जल्द ही साझा किया जाएगा। इन कैंप में फील्ड ट्रेनर्स द्वारा स्व-गणना प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी और प्रशिक्षण दिया जाएगा। जौनपुर और जाखणीधार में होने वाली बीडीसी बैठकों में भी स्व-गणना प्रक्रिया का प्रचार करने और उनका डेटा अपलोड करने को कहा। अपर सांख्यिकी अधिकारी धारा सिंह ने पीपीटी के माध्यम से स्व-गणना की संपूर्ण प्रक्रिया का प्रस्तुतीकरण दिया।