Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Tehri News ›   DAV College won the Inter-College Women's Badminton Championship.

Tehri News: डीएवी कॉलेज ने जीती अंतर महाविद्यालय महिला बैडमिंटन चैंपियनशिप

Fri, 13 Nov 2026 05:50 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, टिहरी
संवाद न्यूज एजेंसी, टिहरी Updated Fri, 13 Nov 2026 05:50 PM IST
विज्ञापन
DAV College won the Inter-College Women's Badminton Championship.
नई टिहरी। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विवि श्रीनगर की अंतर महाविद्यालय महिला बैडमिंटन प्रतियोगिता में डीएवी पीजी कॉलेज देहरादून विजेता बना। विजेता और उपविजेता टीम को ट्रॉफी और मेडल देकर सम्मानित किया गया।
विज्ञापन

जिला मुख्यालय स्थित विकास भवन बहुद्देशीय सभागार में बैडमिंटन प्रतियोगिता का मुख्य विकास अधिकारी वरुणा अग्रवाल और एसआरटी बादशाहीथौल परिसर के निदेशक प्रो. एए बौड़ाई ने शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि खेल जीवन में अनुशासन और लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। प्रतियोगिता का पहला मैच एचआईटी और डीबीएस कॉलेज देहरादून के मध्य खेला गया जिसमें डीबीएस कॉलेज ने 15-10, 15-10 से जीत दर्ज की।
विज्ञापन

पहले सेमी फाइनल मुकाबले में डीबीएस देहरादून ने मेजबान एसआरटी परिसर की टीम को कड़े मुकाबले में 15-12, 15-13 से हराया। दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में डीएवी पीजी कॉलेज देहरादून ने एनएचबी गढ़वाल विवि श्रीनगर की टीम को 15-9, 15-10 से हराया। फाइनल मुकाबले में डीएवी पीजी कॉलेज ने डीबीएस पीजी कॉलेज को 15-8, 15-10 से हराकर चौंपियनशिप का खिताब जीता।
विज्ञापन
विज्ञापन

विशिष्ट अतिथि प्रो. आरबी गोदियाल ने पहली बार टिहरी में बैडमिंटन प्रतियोगिता आयोजित कराने पर बादशाहीथौल परिसर के प्रशासन को बधाई दी। प्रतियोगिता के आयोजक सचिव प्रो. केसी पेटवाल ने बताया कि शनिवार पुरुष वर्ग की अंतर महाविद्यालय बैडमिंटन प्रतियोगिता खेली जाएगी।

इस मौके पर प्रो. डीएस कैंतुरा, प्रो. आरसी रमोला, प्रो. पीडी सेमवाल, प्रो. जीडीएस नेगी, प्रो. यूएस नेगी, डॉ. मोहित बिष्ट, डॉ. दिनेश रावत, डॉ. आशुतोष सिंह, डॉ. हंसराज बिष्ट मौजूद थे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed