Tehri News: आज कनस्तर बजाओ रैली निकालेगी मेडिकल कॉलेज संघर्ष समिति

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बौराड़ी के गणेश चौक में रविवार को चिंतामणि थपलियाल और आशीष द्विवेदी क्रमिक अनशन पर बैठे रहे। धरना स्थल पर भाजपा नेता जीतराम भट्ट का 57 वें दिन सत्याग्रह जारी रहा। संघर्ष समिति के संयोजक डॉ़ राकेश भूषण गोदियाल, सह संयोजक भगवान सिंह रावत ने बताया आज सोमवार को शासन-प्रशासन को जगाने के लिए नई टिहरी के श्रीदेव सुमन पार्क से कलेक्ट्रेट तक कंस्तर बजाओ रैली निकाली जाएगी।कहा कि आंदोलन का डेढ़ माह से अधिक का समय हो गया है लेकिन सरकार मेडिकल कॉलेज निर्माण का शासनादेश जारी नहीं कर पाई है। इस मौके पर सफर सिंह नेगी, पुरुषोत्तम चमोली, देवेश्वर प्रसाद, भगवान सिंह पंवार, सोबन सिंह पंवार, प्रदीप रावत, नित्यानंद बहुगुणा, कमल सिंह महर, किशोर लाल चमोली, संदीप रावत, राहुल बुटोला आदि मौजूद रहे। संवाद