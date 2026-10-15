टिहरी: ऑपरेशन प्रहार के तहत कार्रवाई, 1.22 लाख की स्मैक के साथ युवक गिरफ्तार, स्कूटी भी जब्त

टिहरी पुलिस ने नशे की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, आरोपी के पास से 4.09 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई है। इसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 1.22 लाख रुपये बताई गई है। पुलिस ने तस्करी में इस्तेमाल एक्टिवा स्कूटर को भी जब्त किया है।

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