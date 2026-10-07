Tehri News: गढ़ भोज दिवस पर छात्रों ने परोसे पहाड़ी स्वादिष्ट व्यंजन

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गढ़भोज दिवस प्राचार्य डॉ. विजय सिंह नेगी की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। बीएससी गृह विज्ञान विभाग की प्रभारी डॉ. सोनी तिलारा और डॉ. जितेंद्र नौटियाल ने पोषक मूल्य के बारे में बताया। डॉ. भारती जायसवाल पारंपरिक व्यंजनों का वैश्विक पटल पर ब्रांडिंग करने का सुझाव दिया। खाड़ी महाविद्यालय में खाद्य संस्कृति और उत्पादों पर गोष्ठी की गई।गढ़भोज दिवस पर पारंपरिक पहाड़ी व्यंजन परोसे गएउत्तरकाशी/चिन्यालीसौड़। पीजी कॉलेज उत्तरकाशी, अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज गेंवला और राजकीय महाविद्यालय चिन्यालीसौड़ में गढ़भोज दिवस मनाया गया।डॉ. मनीष सेमवाल के संयोजन में व्यंजन प्रस्तुत किए गए। प्रतियोगिता में चित्रकला विभाग प्रथम, गृह विज्ञान विभाग द्वितीय और वनस्पति विभाग तृतीय रहा। गेंवला इंटर कॉलेज में प्रभारी प्रधानाचार्य प्रयागनाथ के निर्देशन और एमडीएम प्रभारी प्रेम नारायण नौटियाल के संयोजन में भोजन परोसा गया। प्रधानाचार्य उपेन्द्र सिंह रावत, चिन्यालीसौड़ कॉलेज के प्राचार्य प्रो. प्रभात द्विवेदी के मार्गदर्शन में गढ़भोज आयोजित हुआ। कार्यक्रम का संयोजन डॉ. किरण जोशी, डॉ. कृष्णा डबराल, डॉ. यशवंत सिंह, डॉ. नेहा बिष्ट, डॉ. आराधना राठौर और डॉ. मंजू पांडे ने किया।संयोजिक डॉ. संगीता मिश्रा, डॉ.सीमा पांडे और डॉ. मीना ने भी पहाड़ी अनाज की खूबियां बताई। छात्रा सोनम ने संचालन गढ़वाली भाषा में किया। इस मौके पर डॉ. ईरा, किरण, भूमिका, शालिनी, आयुषी, छात्र परिषद की अध्यक्ष तनिषा, सचिव अभिषेक, डॉ. मीनाक्षी, डॉ. ममता और डॉ. सनोवर आदि मौजूद थे। जीआईसी थत्यूड़ में आयोजित कार्यक्रम में प्रभारी प्रधानाचार्य शहजाद अली खान, रमेश लेखवार, राकेश सजवाण, मदन मोहन सेमवाल आदि मौजूद थे।कंडीसौड़ के कमांद कॉलेज में पौष्टिक खाद्य पदार्थों की प्रदर्शनी लगाई गई। प्राचार्य प्रो. गौरी सेवक ने कहा कि गढ़ भोज दिवस से युवाओं जोड़ना जरूरी है। इस मौके पर डॉ. राकेश मोहन नौटियाल, डॉ. दीपक राणा, केदार भट्ट, सोहन सिंह, सत्येंद्र डोभाल, संजय बधानी, प्रभावती, देवेश और अंकित आदि मौजूद थे।