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सत्यमेव जयते संगठन से जुड़े छात्र नेता दिव्यांशु रावत के नेतृत्व में छात्रों ने दुराचारियों और अभाविप संगठन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। आरोप लगाया कि अभाविप से जुड़े कई आरोपितों ने नाबालिग के साथ दुराचार की घटना को अंजाम दिया। उन्होंने शासन-प्रशासन घटना की निष्पक्ष जांच करते हुए आरोपितों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग उठाई है। सरकार से पीड़ित परिवार को शीघ्र न्याय देने की मांग की है। इस मौके पर रितुराज नेगी, खुशबू, सुजल रतूड़ी, अजय, दिलीप प्रसाद, राधिका पंवार, राघव बहुगुणा आदि थे। संवाद