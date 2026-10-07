Tehri News: कनस्तर बजाकर स्वास्थ्य मंत्री और विधायकों का विरोध

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नई टिहरी। नई टिहरी में मेडिकल कॉलेज निर्माण की मांग को लेकर 37 दिन से आंदोलन कर रहे लोगों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बुधवार को सेवा संकल्प यात्रा में पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और विधायकों का कनस्तर बजाकर विरोध किया। आंदोलनकारियों ने स्वास्थ्य मंत्री और विधायक किशोर उपाध्याय के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।प्रताप इंटर कॉलेज मैदान में आयोजित सेवा संकल्प यात्रा के कार्यक्रम में जाने से पहले ही पुलिस ने कनस्तर बजाकर विरोध कर रहे लोगों को दुर्गा मंदिर के पास रोक लिया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का-मुक्की भी हुई। बाद में पुलिस कर्मियों ने प्रदर्शनकारियों को वाहनों में बैठाकर पुलिस लाइन चंबा पहुंचाया। करीब दोपहर दो बजे सभी को निजी मुचलके पर छोड़ दिया गया।आंदोलनकारियों ने कहा कि नई टिहरी में मेडिकल कॉलेज निर्माण की मांग को लेकर बौराड़ी गणेश चौक पर 37 दिन से आंदोलन चल रहा है। मुख्यमंत्री पूर्व में दो बार मेडिकल कॉलेज निर्माण की घोषणा कर चुके हैं, लेकिन अब तक इसके निर्माण के लिए शासनादेश जारी नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि मांग पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। इस मौके पर कांग्रेस प्रदेश महामंत्री राकेश राणा, देवेंद्र नौडियाल, लखबीर चौहान, मुशर्रफ अली, नवीन सेमवाल, राहुल बुटोला, वीरेंद्र दत्त, इमरान खान, सोनू आदि मौजूद रहे।वहीं, स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि टिहरी के लोगों में मेडिकल कॉलेज के लिए जागरूकता आई है यह अच्छी बात है। जिले में मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोग मेडिकल कॉलेज के लिए प्रयास कर रहे हैं जो अच्छी पहल है।