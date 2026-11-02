फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Tehri News ›   Pledged to celebrate eco-friendly Diwali

Tehri News: ईको फ्रेंडली दीपावली मनाने का संकल्प लिया

Mon, 02 Nov 2026 05:30 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, टिहरी
संवाद न्यूज एजेंसी, टिहरी Updated Mon, 02 Nov 2026 05:30 PM IST
विज्ञापन
Pledged to celebrate eco-friendly Diwali
नई टिहरी। न्यू टिहरी प्रेस क्लब की ओर से आयोजित दीपावली मिलन समारोह में ईको फ्रेंडली दिवाली मनाने का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एनजीओ प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक सुशील बहुगुणा ने कहा कि दीपावली का त्योहार हमें बुराइयों से लड़ने और अच्छाई के मार्ग पर चलने की शिक्षा देता है। उन्होंने कहा कि किसी भी त्योहार को हमें शांतिपूर्ण और आपसी भाईचारे के साथ मनाकर समाज को सही संदेश देना चाहिए। उन्होंने 2015-16 में शराब नहीं संस्कार की मुहिम शुरू की थी, आज इसमें दर्जनों गांव जुड़ गए हैं। इस मौके पर क्लब अध्यक्ष अनुराग उनियाल, उपाध्यक्ष अव्वलचंद रमोला, महामंत्री विजय गुसाईं, कोषाध्यक्ष धनपाल गुनसोला आदि मौजूद रहे। संवाद
विज्ञापन





लंबगांव में जनगणना प्रशिक्षण कार्यशाला शुरू
लंबगांव(टिहरी)। भारत की जनगणना 2027 के द्वितीय चरण की तैयारियों के तहत राजकीय महाविद्यालय लंबगांव में जनगणना प्रशिक्षण कार्यशाला शुरू हो गई है। कार्यशाला में जनगणना प्रशिक्षक बलबीर सिंह चौहान और रसपाल शर्मा ने प्रगणकों और पर्यवेक्षकों को जनगणना प्रक्रिया से संबंधित विस्तृत प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षकों ने कहा कि जनगणना के तहत 16 नवंबर से 30 नवंबर तक मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का कार्य किया जाएगा। इसके बाद एक दिसंबर से चार जनवरी तक प्रगणक घर-घर जाकर प्रत्येक व्यक्ति से निर्धारित 40 प्रश्नों के माध्यम से आवश्यक जानकारियां एकत्रित करेंगे। इस अवसर पर प्रधानाचार्य धनराज काेहली , नीरज पैन्यूली, विजयपाल सिंह रावत, लक्ष्मी भट्ट, गीता देवी, शिव कुमार और धर्मेंद्र कुमार आदि मौजूद थे। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed