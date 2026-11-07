Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Tehri News ›   Devprayag accident car on way to badrinath hits divider After driver dozes off three Injured

देवप्रयाग: सहारनपुर से बदरीनाथ जा रहे यात्रियों की कार डिवाइडर से टकराई, झपकी आने से हुआ हादसा, तीन घायल

Sat, 07 Nov 2026 05:52 PM IST
Renu Saklani संवाद न्यूज एजेंसी, देवप्रयाग।
संवाद न्यूज एजेंसी, देवप्रयाग। Published by: Renu Saklani Updated Sat, 07 Nov 2026 05:52 PM IST
सार

चारधाम यात्रा मार्ग पर चालक की झपकी हादसे की वजह बन गई। गनीमत रही कि कार डिवाइडर से टकराकर रुक गई, वरना वाहन सीधे गंगा नदी में समा सकता था। हादसे में तीन यात्रियों को हल्की चोटें आई हैं।

विज्ञापन
Devprayag accident car on way to badrinath hits divider After driver dozes off three Injured
कार डिवाइडर से टकराई - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

ऋषिकेश-बदरीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक होटल के पास दिवाली के दिन बड़ा हादसा टल गया। सहारनपुर से बदरीनाथ धाम जा रही कार अचानक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। बताया जा रहा है कि चालक को झपकी आने के कारण यह दुर्घटना हुई। गनीमत रही कि कार डिवाइडर से टकराकर रुक गई। इससे पहले भी इस खतरनाक स्थान पर दो वाहन सीधे गंगा नदी में समा चुके हैं।

विज्ञापन

हादसे के वक्त कार में पांच लोग सवार थे। टक्कर के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर मदद की। दुर्घटना में तीन यात्रियों को हल्की चोटें आईं, जबकि दो लोग सुरक्षित रहे। घायलों में सहारनपुर के देहात कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम सोमाली (बेहट रोड) निवासी जतिन पुत्र मेहरदास भी शामिल हैं।

विज्ञापन


ये भी पढे़ं...केदारनाथ: दिवाली पर भव्य सजा बाबा केदार का दरबार, 20 कुंतल फूलों से सजा धाम, भैरवनाथ मंदिर के कपाट हुए बंद
विज्ञापन
विज्ञापन


सभी घायलों को निजी वाहन से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी हालत सामान्य बताई गई। देवप्रयाग कोतवाल कृष्णकांत ने बताया कि कार सवार सभी लोग बदरीनाथ दर्शन के लिए जा रहे थे। प्रथमदृष्टया चालक को झपकी आने से वाहन पर नियंत्रण खोने की आशंका है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed