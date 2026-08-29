Tehri News: प्रशासन से लगाई न्याय दिलाने की गुहार

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मृतक केतन लाल के पिता धनपाल लाल और भीम आर्मी के पदाधिकारियों समेत परिजन व ग्रामीण धरने पर बैठे। आंदोलनकारियों ने हत्याकांड में शामिल अन्य लोगों की गिरफ्तारी करने की मांग उठाई। पीड़ित परिवार को एक करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता देने, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने और सुरक्षा की दृष्टि से गांव से बाहर सुरक्षित स्थान पर पुनर्वासित करने की मांग की। हत्याकांड की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराने की मांग की। धरने पर सोना देवी, सूरज, मुकेश, विजेंद्र देवी, रुकमणि, आयुष, मोना लाल बैठे रहे। संवाद

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नई टिहरी। प्रतापनगर के देवल गांव निवासी केतन लाल हत्याकांड में कार्रवाई की मांग को लेकर परिजन और ग्रामीणों का धरना शनिवार को छठवें दिन भी कलेक्ट्रेट परिसर में जारी रहा। छह दिन बाद भी मांगों पर कार्रवाई नहीं होने से परिजनों ने रोष जताया। उन्होंने मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी।