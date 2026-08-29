Tehri News: सॉफ्ट बाल प्रतियोगिता में एनटीआईएस पैन्यूला बना विजेता
संवाद न्यूज एजेंसी, टिहरी Updated Sat, 29 Aug 2026 05:39 PM IST
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नई टिहरी। जिला क्रीड़ा विभाग की ओर से बौराड़ी स्टेडियम में दो दिवसीय सॉफ्ट बॉल की क्रीड़ा प्रतियोगिता आयोजित की गई। बालक वर्ग में अंडर-19 आयु वर्ग में एनटीआईएस पैन्यूला विजेता बना।
व्यायाम शिक्षक चक्रधर प्रसाद भद्री ने बताया कि बौराड़ी स्टेडियम में आयोजित दो दिवसीय साॅफ्ट बाल प्रतियोगिता के पहले सेमीफाइनल में एनटीआईएस ने बौराड़ी को 10-8 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। दूसरे सेमीफाइनल में भागीरथीपुरम ने पौड़ीखाल को 8- 6 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। फाइनल मुकाबला एनटीआईएस और भागीरथीपुरम के बीच खेला गया। एनटीआईएस की टीम ने बेहतर खेल का प्रदर्शन करते हुए भागीरथीपुरम को 8-4 से हराकर सॉफ्ट बाल का खिताब अपने नाम किया।
भागीरथीपुरम को उप विजेता के खिताब से संतोष करना पड़ा। प्रतियोगिता के समापन समारोह के मुख्य अतिथि नगर पालिका अध्यक्ष मोहन सिंह रावत ने विजेता और उपविजेता प्रतिभागियों को मेडल देकर पुरस्कृत किया। प्रतियोगिता में खेल समन्वयक यशपाल सिंह रावत, यजुवेंद्र सिंह चौहान, राकेश चंद, यशपाल, मनोज नेगी, श्रेया चौहान और आकाश आदि निर्णायकों की भूमि निभाई।
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व्यायाम शिक्षक चक्रधर प्रसाद भद्री ने बताया कि बौराड़ी स्टेडियम में आयोजित दो दिवसीय साॅफ्ट बाल प्रतियोगिता के पहले सेमीफाइनल में एनटीआईएस ने बौराड़ी को 10-8 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। दूसरे सेमीफाइनल में भागीरथीपुरम ने पौड़ीखाल को 8- 6 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। फाइनल मुकाबला एनटीआईएस और भागीरथीपुरम के बीच खेला गया। एनटीआईएस की टीम ने बेहतर खेल का प्रदर्शन करते हुए भागीरथीपुरम को 8-4 से हराकर सॉफ्ट बाल का खिताब अपने नाम किया।
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भागीरथीपुरम को उप विजेता के खिताब से संतोष करना पड़ा। प्रतियोगिता के समापन समारोह के मुख्य अतिथि नगर पालिका अध्यक्ष मोहन सिंह रावत ने विजेता और उपविजेता प्रतिभागियों को मेडल देकर पुरस्कृत किया। प्रतियोगिता में खेल समन्वयक यशपाल सिंह रावत, यजुवेंद्र सिंह चौहान, राकेश चंद, यशपाल, मनोज नेगी, श्रेया चौहान और आकाश आदि निर्णायकों की भूमि निभाई।
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