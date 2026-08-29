Tehri News: छात्रों ने जागरूक मतदाता सशक्त लोकतंत्र का संदेश दिया
संवाद न्यूज एजेंसी, टिहरी Updated Sat, 29 Aug 2026 05:36 PM IST
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नई टिहरी। राजकीय इंटर कॉलेज छापराधार में छात्र-छात्राओं ने स्वीप कार्यक्रम के तहत नुक्कड़ नाटक के माध्यम से मतदाता जागरुकता संदेश दिया। छात्रों ने दुगर्म मतदान केंद्र तक मतदान पार्टी पहुंचने से लेकर मतदाताओं द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग करने की प्रक्रिया का जीवंत प्रदर्शन किया।
प्रधानाचार्य गबर सिंह चौहान ने बताया कि छात्रों ने चुनावी प्रक्रिया का वास्तविक स्वरूप तैयार कर मतदान केंद्र से संबंधित आवश्यक व्यवस्थाओं का प्रदर्शन किया। मतदाता द्वारा मतदान की गोपनीयता बनाए रखते हुए मतदान कर बाहर निकलने की प्रक्रिया प्रदर्शित की गई। प्रत्येक मतदाता का एक-एक वोट लोकतंत्र की मजबूती के लिए महत्वपूर्ण है।
नाटक में शिक्षक गौरव नकोटी, सावित्री डोभाल, रूद्रमणि डबराल ने सहयोग किया। छात्रों में मुख्य पीठासीन अधिकारी रोहित, मतदान अधिकारी प्रथम आयुष, मतदान अधिकारी द्वितीय राजपाल, बीएलओ सुहानी, सुरक्षा कर्मी आदित्य डबराल, ग्राम प्रधान अर्जुन डबराल, बुजुर्ग मतदाता हिमांशु थपलियाल, महिला मतदाता शिवानी, प्रियांशी, युवा मतदाता आयुष कोठारी रहे। संवाद
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प्रधानाचार्य गबर सिंह चौहान ने बताया कि छात्रों ने चुनावी प्रक्रिया का वास्तविक स्वरूप तैयार कर मतदान केंद्र से संबंधित आवश्यक व्यवस्थाओं का प्रदर्शन किया। मतदाता द्वारा मतदान की गोपनीयता बनाए रखते हुए मतदान कर बाहर निकलने की प्रक्रिया प्रदर्शित की गई। प्रत्येक मतदाता का एक-एक वोट लोकतंत्र की मजबूती के लिए महत्वपूर्ण है।
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नाटक में शिक्षक गौरव नकोटी, सावित्री डोभाल, रूद्रमणि डबराल ने सहयोग किया। छात्रों में मुख्य पीठासीन अधिकारी रोहित, मतदान अधिकारी प्रथम आयुष, मतदान अधिकारी द्वितीय राजपाल, बीएलओ सुहानी, सुरक्षा कर्मी आदित्य डबराल, ग्राम प्रधान अर्जुन डबराल, बुजुर्ग मतदाता हिमांशु थपलियाल, महिला मतदाता शिवानी, प्रियांशी, युवा मतदाता आयुष कोठारी रहे। संवाद
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