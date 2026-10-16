Tehri News: जेल में बंद कैदियों के बैंक खातों की कराई केवाईसी

जेल में बंद कैदियों के बैंक खातों की केवाईसी कराने के लिए जिला कारागार में विशेष शिविर लगाया गया। जिला अग्रणी बैंक की ओर से लगाए गए शिविर में 80 बंदियों के बैंक खातों की केवाईसी कराई गई। बैंक प्रबंधक अग्रणी बैंक मनीष मिश्रा ने बताया कि जिला कारागार में बंद कैदियों के बैंक खातों का सत्यापन नहीं होने के कारण बैंक और खाताधारक को निकट भविष्य में हाेने वाली परेशानी से बचाने के लिए जेल में ही विशेष शिविर लगाकर बंदियों के बैंक खातों की केवाईसी की गई। शिविर में कैदियों को साइबर फ्रॉड, ऑनलाइन धोखाधड़ी और बैंकिंग सुरक्षा उपायों की जानकारी प्रदान की गई। बैंक संबंधी गोपनीय जानकारी किसी के साथ साझा नहीं करने के प्रति भी जागरुक किया गया।