Tehri News: अनिल, दिव्या और सौम्या खेलकूद में रही चैंपियन
संवाद न्यूज एजेंसी, टिहरी Updated Fri, 16 Oct 2026 05:55 PM IST
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नई टिहरी। माध्यमिक शिक्षा विभाग की तीन दिवसीय 24 वीं जिला स्तरीय शीतकालीन खेलकूद प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण के साथ समापन हो गया। जीआईसी रानीचौरी के अनिल पंत, जीआईसी अखोड़ी की दिव्या चमोली तथा जीआईसी नागराजाधार कड़ाकोट की सौम्या खेल प्रतियोगिताओं की चैंपियन रही। प्रतियोगिता में जौनपुर ब्लॉक ने 188 अंक पाकर पहला स्थान प्राप्त किया।
मीडिया प्रभारी चक्रधर प्रसाद भद्र ने बताया कि बौराड़ी स्टेडियम में तीन दिवसीय खेल प्रतियोगिता में भिलंगना ब्लॉक ने 127 अंक प्राप्त कर दूसरा तथा चंबा ने 103 अंकों के साथ तीसरे स्थान हासिल किया। अंडर-19 बालिका वर्ग में 1500, 3000 मीटर दौड़ व त्रिकूद में भिलंगना ब्लॉक के जीआईसी अखोड़ी की दिव्या चमोली तथा 100, 200 मीटर दौड़ और ऊंची कूद में जीआईसी नागराजाधार कड़ाकोट कीर्तिनगर ब्लॉक की सौम्या विजेता रही। बालक वर्ग में जीआईसी रानीचौरी के अनिल पंत ने 100, 200 मीटर दौड़ में पहला तथा लंबी कूद में दूसरा स्थान प्राप्त किया। अंडर-19 बालक 5000 मीटर दौड़ में सौरव कोहली पहले, सूर्य प्रकाश दूसरे स्थान पर रहे। 3000 दौड़ बालिका में जौनपुर की पूनम प्रथम, हेमवती दूसरे स्थान पर रही। अंडर-17 बालिका वर्ग 3000 मीटर में जौनपुर की आरूषि पहले, प्रिया योगी दूसरे स्थान पर रही। अंडर-19 बालक रिले दौड़ में चंबा ब्लॉक पहले तथा भिलंगना दूसरे स्थान पर रहा। बालिका में भिलंगना पहले, जौनपुर दूसरे और जाखणीधार तीसरे स्थान पर रहा। 4 गुना 400 मीटर बालिका रिले दौड़ में जौनपुर ब्लॉक पहले, भिलंगना दूसरे तथा कीर्तिनगर तीसरे स्थान पर रहा। प्रतियोगिता के विजेता टीमों और खिलाड़ियों को नई टिहरी जीआईसी मोलधार के प्रधानाचार्य विजय सिंह कैंतुरा, चंबा ब्लॉक समन्वयक यशपाल सिंह रावत व अंतरराष्ट्रीय कबड्डी रेफरी मनोज नेगी ने ट्रॉफी और मेडल्स देकर सम्मानित किया। इस मौके पर सुरेंद्र सिंह बिष्ट, भरतराम बडोनी, नरेश मोहन भट्ट, मनीषा पंवार, प्रीति रतूड़ी, रश्मि जुगरान, सीमा रावत, अनामिका डंगवाल अनूप भट्ट, राजेंद्र प्रसाद डोभाल आदि मौजूद थे।
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मीडिया प्रभारी चक्रधर प्रसाद भद्र ने बताया कि बौराड़ी स्टेडियम में तीन दिवसीय खेल प्रतियोगिता में भिलंगना ब्लॉक ने 127 अंक प्राप्त कर दूसरा तथा चंबा ने 103 अंकों के साथ तीसरे स्थान हासिल किया। अंडर-19 बालिका वर्ग में 1500, 3000 मीटर दौड़ व त्रिकूद में भिलंगना ब्लॉक के जीआईसी अखोड़ी की दिव्या चमोली तथा 100, 200 मीटर दौड़ और ऊंची कूद में जीआईसी नागराजाधार कड़ाकोट कीर्तिनगर ब्लॉक की सौम्या विजेता रही। बालक वर्ग में जीआईसी रानीचौरी के अनिल पंत ने 100, 200 मीटर दौड़ में पहला तथा लंबी कूद में दूसरा स्थान प्राप्त किया। अंडर-19 बालक 5000 मीटर दौड़ में सौरव कोहली पहले, सूर्य प्रकाश दूसरे स्थान पर रहे। 3000 दौड़ बालिका में जौनपुर की पूनम प्रथम, हेमवती दूसरे स्थान पर रही। अंडर-17 बालिका वर्ग 3000 मीटर में जौनपुर की आरूषि पहले, प्रिया योगी दूसरे स्थान पर रही। अंडर-19 बालक रिले दौड़ में चंबा ब्लॉक पहले तथा भिलंगना दूसरे स्थान पर रहा। बालिका में भिलंगना पहले, जौनपुर दूसरे और जाखणीधार तीसरे स्थान पर रहा। 4 गुना 400 मीटर बालिका रिले दौड़ में जौनपुर ब्लॉक पहले, भिलंगना दूसरे तथा कीर्तिनगर तीसरे स्थान पर रहा। प्रतियोगिता के विजेता टीमों और खिलाड़ियों को नई टिहरी जीआईसी मोलधार के प्रधानाचार्य विजय सिंह कैंतुरा, चंबा ब्लॉक समन्वयक यशपाल सिंह रावत व अंतरराष्ट्रीय कबड्डी रेफरी मनोज नेगी ने ट्रॉफी और मेडल्स देकर सम्मानित किया। इस मौके पर सुरेंद्र सिंह बिष्ट, भरतराम बडोनी, नरेश मोहन भट्ट, मनीषा पंवार, प्रीति रतूड़ी, रश्मि जुगरान, सीमा रावत, अनामिका डंगवाल अनूप भट्ट, राजेंद्र प्रसाद डोभाल आदि मौजूद थे।
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