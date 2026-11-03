Tehri News: खाद्य सुरक्षा टीम ने भरे 12 सैंपल, दो होटल संचालकों को थमाए नोटिस

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सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा प्रमोद रावत के नेतृत्व में टीम ने होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों का निरीक्षण किया। इस दौरान खाद्य पदार्थों के निर्माण, भंडारण और बिक्री से जुड़े मानकों की जांच की गई। साथ ही प्रतिष्ठानों में घरेलू गैस सिलिंडरों के व्यावसायिक उपयोग की भी पड़ताल की गई।वरिष्ठ खाद्य अधिकारी शारदा शर्मा और बलवंत चौहान ने बताया कि अभियान के दौरान मिठाई के पांच, पनीर और मसालों के दो-दो, बेसन और घी का एक-एक, अन्य खाद्य पदार्थ का एक नमूना लिया गया। सभी 12 नमूनों को गुणवत्ता की जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है।उन्होंने बताया कि जिले में बाहर से वाहनों के माध्यम से मिठाई, दूध, पनीर और अन्य खाद्य पदार्थों की आपूर्ति करने वाले वाहनों की भी जांच की गई। अभियान के दौरान जिला पूर्ति विभाग के क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी गर्विन चंद्र भट्ट, पूर्ति निरीक्षक रवि राणा और सहायक चंद कुमाई मौजूद रहे।