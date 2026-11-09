Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Tehri News ›   Government should take a positive decision in public interest soon: Uniyal

सरकार जनहित के मामले में जल्द ले सकारात्मक फैसला : उनियाल

Mon, 09 Nov 2026 06:38 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, टिहरी
संवाद न्यूज एजेंसी, टिहरी Updated Mon, 09 Nov 2026 06:38 PM IST
विज्ञापन
Government should take a positive decision in public interest soon: Uniyal
नई टिहरी। मेडिकल कॉलेज निर्माण संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले मेडिकल कॉलेज निर्माण की मांग को लेकर बौराड़ी के गणेश चौक में धरना, क्रमिक अनशन और सत्याग्रह आंदोलन जारी रहा।
विज्ञापन

धरने पर बैठक नागरिक मंच के अध्यक्ष सुंदर लाल उनियाल, गायत्री परिवार से जुड़े कृष्णा केसी ने कहा कि मेडिकल कॉलेज निर्माण की मांग को विगत 3 माह से बौराड़ी में आंदोलन किया जा रहा है लेकिन सरकार जनहित से जुड़ी इस मांग पर अब तक कोई सकारात्मक निर्णय नहीं ले पाई है, जिससे समिति के साथ स्थानीय लोगों में भी आक्रोश बढ़ता जा रहा है।
विज्ञापन

जल्द ही मामले को सरकार कोई सकारात्मक फैसला नहीं लेती है। 12 नवंबर से समिति के निर्णय के अनुसार अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की शुरू करने के साथ आंदोलन को और तेज किया जाएगा। उन्होंने सरकार और प्रशासन से मेडिकल कॉलेज के मामले में जनता की भावनाओं के अनुरूप सकारात्मक कार्यवाही की मांग की है।
विज्ञापन
विज्ञापन

वहीं पूर्व जिला पंचायत सदस्य जीत राम भट्ट का सत्याग्रही आंदोलन 100 वें दिन जारी रहा। इस मौके पर डॉ़ उम्मेद सिंह नेगी, किशोर लाल चमोली, भरत सिंह रावत, कुंवर सिंह सजवाण, त्रिलोक चंद रमोला, राजेंद्र प्रसाद पैन्यूली, शिवराज सजवाण, टीकम सिंह चौहान, लखवीर चौहान, भगवान देई तोपवाल, भगवान सिंह रावत आदि मौजूद थे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed