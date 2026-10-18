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Tehri News: जिला अस्पताल को मेडिकल कॉलेज का बेस अस्पताल बनाने की मांग

Sun, 18 Oct 2026 07:04 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, टिहरी
संवाद न्यूज एजेंसी, टिहरी Updated Sun, 18 Oct 2026 07:04 PM IST
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Demand to designate the district hospital as the base hospital for the medical college
नई टिहरी। नई टिहरी में मेडिकल कॉलेज निर्माण की मांग को लेकर चल रहा आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा है। मेडिकल कॉलेज निर्माण संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले मेडिकल कॉलेज निर्माण की मांग को लेकर बौराड़ी गणेश चौक में अनिश्चितकालीन धरना 78 वें व क्रमिक अनशन 48 वें दिन जारी रहा।
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रविवार को क्रमिक अनशन पर टैक्सी यूनियन बौराड़ी के अध्यक्ष टीकम सिंह चौहान और दिनेश भट्ट बैठे। धरने पर बैठक कांग्रेस महासचिव राकेश राणा, राज्य आंदोलनकारी देवेंद्र नौडियाल ने कहा कि जिला अस्पताल में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा न होने के कारण लोगों को इलाज के लिए ऋषिकेश और देहरादून जाना पड़ रहा है।
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खस्ताहाल स्वास्थ्य सुविधाओं के देखते हुए जिला मुख्यालय में मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया जाना अति आवश्यक है। कहा कि सरकार को बिना किसी भेदभाव के शीघ्र मेडिकल कॉलेज का शासनादेश जारी करना चाहिए। जिला अस्पताल बौराड़ी को मेडिकल कॉलज का बेस अस्पताल बनाने की मांग दोहराई। इस मौके पर जीतराम भट्ट, कमल सिंह महर, त्रिलोक चंद रमोला, चंदन सिंह रावत, लक्ष्मण रावत, किशोरी लाल चमोली, अब्दुल मारूफ, अनुसूया नौटियाल, भरत सिंह रावत, संदीप रावत, राहुल बुटोला, शोभन सिंह पंवार आदि मौजूद थे। संवाद
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