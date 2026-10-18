Tehri News: जिला अस्पताल को मेडिकल कॉलेज का बेस अस्पताल बनाने की मांग

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रविवार को क्रमिक अनशन पर टैक्सी यूनियन बौराड़ी के अध्यक्ष टीकम सिंह चौहान और दिनेश भट्ट बैठे। धरने पर बैठक कांग्रेस महासचिव राकेश राणा, राज्य आंदोलनकारी देवेंद्र नौडियाल ने कहा कि जिला अस्पताल में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा न होने के कारण लोगों को इलाज के लिए ऋषिकेश और देहरादून जाना पड़ रहा है।खस्ताहाल स्वास्थ्य सुविधाओं के देखते हुए जिला मुख्यालय में मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया जाना अति आवश्यक है। कहा कि सरकार को बिना किसी भेदभाव के शीघ्र मेडिकल कॉलेज का शासनादेश जारी करना चाहिए। जिला अस्पताल बौराड़ी को मेडिकल कॉलज का बेस अस्पताल बनाने की मांग दोहराई। इस मौके पर जीतराम भट्ट, कमल सिंह महर, त्रिलोक चंद रमोला, चंदन सिंह रावत, लक्ष्मण रावत, किशोरी लाल चमोली, अब्दुल मारूफ, अनुसूया नौटियाल, भरत सिंह रावत, संदीप रावत, राहुल बुटोला, शोभन सिंह पंवार आदि मौजूद थे। संवाद