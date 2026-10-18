Tehri News: जमीन दान में मिली फिर भी 27 साल में नहीं बना अस्पताल भवन

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जिला आयुर्वेदिक अधिकारी डॉ. सुभाष चंद्र का कहना है कि अस्पताल के लिए भूमि दान में मिलने की जानकारी उन्हें चार-पांच माह पहले ही मिली थी। इसके बाद उन्होंने स्वयं भूमि का निरीक्षण किया। अब भूमि के दाखिल-खारिज की प्रक्रिया चल रही है। कटखेत में ग्रामीणों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 1999 में आयुर्वेदिक अस्पताल स्वीकृत हुआ था। ग्रामीणों ने 6 जून 1999 को अस्पताल भवन के लिए निजी भूमि निशुल्क विभाग को दान दी थी। भूमि की रजिस्ट्री भी विभाग के नाम दर्ज है। इसके बावजूद अब तक भवन निर्माण नहीं हो सका है।पूर्व जिला पंचायत सदस्य जयवीर सिंह रावत, राजेंद्र प्रसाद जोशी, उत्तम सिंह राणा और प्रेम सिंह नेगी ने अस्पताल भवन निर्माण में देरी पर सवाल उठाए। उनका कहना है कि यदि समय पर भवन बन जाता तो दूरस्थ क्षेत्र के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती। अब विभाग की ओर से इसी वित्तीय वर्ष में प्रस्ताव तैयार करने की बात कही गई है। ऐसे में ग्रामीणों को निर्माण कार्य शुरू होने का इंतजार है।