Tehri News: खो-खो चैंपियनशिप के लिए पांच खिलाड़ी चयनित

विज्ञापन



खेल विभाग के सेंटर से अंडर-18 बालक में अजय एवं आदित्य को भी स्थान मिला है। बताया आगामी दिनों में गुजरात में होने वाले जूनियर नेशनल खो-खो चैंपियनशिप में पांचों खिलाड़ी प्रदेश की टीम से खो-खो प्रतियोगिता में प्रतिभाग करें। खेल विभाग के अधिकारियों, प्रशिक्षकों और खिलाड़ियों ने चयनित खिलाड़ियों को नेशनल स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन की शुभकामना दी है। संवाद

विज्ञापन

नरेंद्रनगर (टिहरी)। खेल विभाग नरेंद्रनगर की ओर से राष्ट्रीय स्तर की जूनियर नेशनल खो-खो चैंपियनशिप के लिए टिहरी जिले के 5 खिलाड़ियों का प्रदेश स्तरीय टीम में चयन किया गया है। चयनित खिलाड़ियों में 3 बालक और 2 बालिकाएं शामिल हैं। जिला क्रीड़ा अधिकारी नरेंद्रनगर दीपक रावत ने बताया कि मुनिकीरेती में संपन्न खो-खो चयन प्रक्रिया के अंडर 18 बालिका वर्ग में खेलो इंडिया सेंटर से अंकिता, बबली और बालक में प्रियांशु का चयन हुआ है।