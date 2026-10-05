Tehri News: पुजाल्ड़ी गांव में शादी-ब्याह में शराब पीने पर रहेगी पाबंदी

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सोमवार को ग्राम प्रधान मता देवी की अध्यक्षता में हुई ग्राम पंचायत की बैठक में नशामुक्त पंचायत बनाने का संकल्प लिया गया। ग्राम प्रधान ने कहा कि गांव में होने वाले आयोजनों को नशे से दूर रखकर सामाजिक माहौल को बेहतर बनाने का प्रयास किया जाएगा।इस दौरान ग्राम समाज सुधार समिति का भी गठन किया गया जिसमे विनीता देवी अध्यक्ष, सरिता देवी उपाध्यक्ष, सुमित्रा देवी सचिव और सेजल को सहसचिव की जिम्मेदारी दी गई। कार्यकारिणी में ममता देवी, कमला देवी, संध्या देवी, लक्ष्मी देवी, भगवती प्रसाद, मनोहरी लाल और पप्पू राम को सदस्य मनोनीत किया गया। बैठक में शराब नहीं संस्कार मुहिम के डॉ. जगदीश बडोनी, लक्ष्मी बहुगुणा आदि लोग मौजूद रहे। संवाद