Tehri News: पर्वतीय मार्गों पर कारगर इलेक्ट्रिक वाहन विकसित करने की जरूरत

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सोमवार को कार्यक्रम का शुभारंभ टीएचडीसी के उप महाप्रबंधक आशीष डबराल, कार्यक्रम समन्वयक प्रो. नितिन कुमार गुप्ता ने किया। प्रो. गुप्ता ने कार्यक्रम के उद्देश्य और इलेक्ट्रिक वाहन तकनीक की वर्तमान स्थिति की जानकारी दी। उप महाप्रबंधक आशीष डबराल ने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल बढ़ रहा है, लेकिन यहां की भौगोलिक परिस्थितियां अलग हैं। इस मौके पर डॉ. सुलक्षणा शर्मा, हिमांशु नौटियाल आदि मौजूद रहे। संवाद

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नई टिहरी। पर्वतीय क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक वाहनों के संचालन की चुनौतियों और उनके समाधान पर विशेषज्ञ छह दिन तक मंथन करेंगे। केंद्र सरकार की एआईसीटीई प्रशिक्षण एवं सीख योजना के तहत हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज भागीरथीपुरम में पहाड़ी क्षेत्रों के लिए टिकाऊ इलेक्ट्रिक वाहन विषय पर छह दिवसीय फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू हो गया।