Tehri News: चक्का फेंक प्रतियोगिता में ऋषभ और साक्षी ने मारी बाजी

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सोमवार को व्यापार मंडल के महामंत्री राकेश सजवाण और प्रवीन पंवार ने ब्लॉक स्तरीय क्रीड़ा प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। उन्हांने कहा कि सफलता हासिल करने के लिए निरंतर प्रयास करने की जरूरत है। प्रतियोगिता के दूसरे दिन अंडर-14 बालक वर्ग के बीच चक्का फेंक में ऋषभ प्रथम, सत्यम द्वितीय और नैतिक राणा तृतीय स्थान पर रहा।बालिका वर्ग में साक्षी प्रथम, राधिका द्वितीय और आरुषि बिष्ट तृतीय स्थान पर रही। बालक वर्ग की अंडर-14 ऊंची कूद में श्रेष्ठ प्रथम, कार्तिक द्वितीय और नितिन तृतीय रहे। बालिका वर्ग में दिव्या गुसाईं प्रथम, सौम्या द्वितीय और सिमरन तृतीय स्थान पर रही। बालक वर्ग ऊंची कूद में क्यारी के श्रेष्ठ प्रथम, जीआईसी काटल के नितिन द्वितीय रहे।अंडर- 17 बालक वर्ग की 1500 मीटर दौड़ में जीआईसी रंगड़ गांव के मुकेश प्रथम रहे। अंडर-19 चक्का फेक में पुजार गांव इंटर कॉलेज के आशीष प्रथम, जीआईसी रौतुकीबेली के राहुल द्वतीय रहे। बालिका वर्ग में जीआईसी म्याणी की शिवानी प्रथम, अलीशा द्वितीय रही। व्यायाम शिक्षक दिनेश गुसाईं ने बताया कि विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरण करने के साथ ही ब्लाॅक स्तरीय प्रतियोगिता संपन्न हो गई। इस मौके पर व्यायाम शिक्षक देवेंद्र रावत, कमल पुंडीर, संजय चौहान, सुमिता रावत, नितिन यादव और अनीता मियां आदि मौजूद थे।