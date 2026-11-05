झूठ और पाखंड के दम पर सत्ता में नहीं आएगी कांग्रेस : बांसुरी स्वराज

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बृहस्पतिवार को भाजपा कार्यालय पहुंचीं बांसुरी स्वराज का पार्टी कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। जिलाध्यक्ष उदय रावत ने उन्हें संगठनात्मक गतिविधियों और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों की जानकारी दी। इसके बाद कार्यकर्ताओं से संवाद करते हुए बांसुरी स्वराज ने कहा कि भाजपा का मजबूत संगठन और समर्पित कार्यकर्ता ही पार्टी की सबसे बड़ी ताकत हैं। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रत्येक कार्यकर्ता को अपनी जिम्मेदारी पूरी सक्रियता और समर्पण से निभानी होगी।उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने के लिए कार्यकर्ताओं को जनता के बीच रहकर काम करना होगा।बैठक में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने संगठन को और मजबूत बनाने तथा आगामी विधानसभा चुनाव में जिले की सभी छह सीटों पर जीत सुनिश्चित करने के लिए एकजुट होकर काम करने का संकल्प लिया। टिहरी जिले के सह प्रभारी सत्येंद्र सिंह राणा ने वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों, बूथ सशक्तीकरण और पार्टी नेतृत्व की ओर से दिए जाने वाले कार्यक्रमों को शत-प्रतिशत पूरा करने पर जोर दिया। इस मौके पर टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय, घनसाली विधायक शक्तिलाल शाह, देवप्रयाग विधायक विनोद कंडारी, प्रदेश मंत्री नलिन भट्ट, दायित्वधारी विनोद सुयाल, सोना सजवाण, गीता रावत, जोत सिंह बिष्ट, खेम सिंह चौहान, पूर्व मंत्री दिनेश धनाई, पूर्व विधायक डॉ. धन सिंह नेगी, विजय सिंह पंवार, ब्लॉक प्रमुख राजेश नौटियाल, मनीषा पंवार, सुमन सजवाण, राजीव कंडारी, सुरेंद्र भंडारी, विनोद बिष्ट, राजेश्वर पैन्यूली, जयेंद्र सेमवाल, बलवंत रावत आदि मौजूद रहे।