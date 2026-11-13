पहाड़ी अनाज का उत्पादन कर बढ़ाएं अपनी आजीविका : रावत

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जौनपुर महोत्सव के दूसरे दिन मेले में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि जौनपुर महोत्सव जौनपुर की सामूहिक एकता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड का परंपरागत मोटा अनाज मंडवा, झंगोरा और कौंणीं आदि फसलों के उत्पादन से स्थानीय लोगों की आजीविका को मजबूत बनाया जा सकता है।उन्होंने क्षेत्र के लोगों को पहाड़ी उत्पादों को अपना स्वरोजगार बनाने की अपील की। पूर्व सीएम ने कहा कि आज इनके दाम बाजार में उच्च स्तर पर है। हमारे लोकल खाद्य उत्पाद का इतना महत्व बढ़ रहा है कि एक दिन हमारे उत्पाद लेने के लिए अमेरिका भी मजबूर होगा। उन्होंने कहा की यहां के लोग अपने जमीनों को बाहर के लोगों को ना बेचें।इस दौरान उन्होंने प्रेस क्लब धनोल्टी जौनपुर की नवीन कार्यकारिणी काे शपथ दिलाई। इस मौके पर मसूरी नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष मनमोहन सिंह मल्ल, आनंद बेलवाल, शांति प्रसाद भट्ट, पूर्व ज्येष्ठ प्रमुख महिपाल सिंह रावत, भाजपा मंडल अध्यक्ष सुनील थपलियाल, कांग्रेस अध्यक्ष रामप्रकाश चमोली, व्यापार मंडल अध्यक्ष सुनील भट्ट, महामंत्री राकेश सजवाण, समिति अध्यक्ष वीरेंद्र राणा, कार्यक्रम अध्यक्ष सुरेंद्र रावत, विनोद सेमवाल और सुमन नौटियाल आदि मौजूद थे।