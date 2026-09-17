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Tehri News: क्यारा, निर और रौलाकोट में उप स्वास्थ्य केंद्रों के भवन बनेंगे

Thu, 17 Sep 2026 05:47 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, टिहरी
संवाद न्यूज एजेंसी, टिहरी Updated Thu, 17 Sep 2026 05:47 PM IST
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Buildings for sub-health centres will be constructed in Kyara, Nir, and Raulakot.
नई टिहरी। चंबा के क्यारा, निर और प्रतापनगर के रौलाकोट में एक-एक उप स्वास्थ्य केंद्रों के निर्माण की उम्मीद जगी है। कार्यदायी संस्थाओं ने स्वास्थ्य उप केंद्रों के निर्माण के लिए निविदाएं आमंत्रित कर दी है।
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करीब 2.38 करोड़ की लागत से बनने वाले तीनों उप स्वास्थ्य केंद्रों के भवन बनने के बाद ग्रामीणों को घर के नजदीक ही बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध होगी। उप केंद्रों का स्थायी भवन न होने मरीजों के लिए बैठने, स्वास्थ्य संबंधी जांचों के साथ स्वास्थ्य कर्मियों को कार्य करने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। स्वास्थ्य विभाग ने चंबा ब्लॉक के क्यारा और निर उप केंद्र के लिए लघु सिंचाई विभाग नई टिहरी तथा रौलाकोट उपकेंद्र के निर्माण की जिम्मेदारी सिंचाई विभाग नई टिहरी को सौंपी है।
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प्रत्येक उप स्वास्थ्य केंद्र निर्माण के लिए शासन से 79.44 लाख की धनराशि जारी की गई है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की माने उप केंद्र में सामान्य बीमारियों की जांच, उपचार, स्वास्थ्य परामर्श, गर्भवती महिलाओं और शिशुओं की देखभाल, टीकाकरण, परिवार नियोजन के साथ गैर-संचारी रोगों के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ने में उप केंद्रों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।
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तीनों उप केंद्रों के लिए नामित की गई कार्यदायी संस्था की ओर निविदाएं जारी कर दी गई है। निविदा प्रक्रिया पूरी होने के बाद उप केंद्रों का निर्माण कार्य शुरू हो जाए। कार्यदायी संस्था को तय समय पर उपकेंद्रों के भवनों का निर्माण करने को कहा गया है।
डॉ़ राम प्रकाश, सीएमओ टिहरी।
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