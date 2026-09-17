Tehri News: खो-खो और कबड्डी में पनियाला की टीम रही विजेता

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प्राथमिक बालक वर्ग की 50 मीटर दौड़ में अंशुमल प्रथम, आरिष द्वितीय और आर्यन तृतीय रहे। 100 मीटर में साहिल प्रथम, महीब सिंह द्वितीय और भागीरथ तृतीय रहे। 200 मीटर में साहिल प्रथम, आरिष कुमार द्वितीय और अभिनव रावत तृतीय रहे। 400 मीटर में अनुराग प्रथम, रवजीत कुमार द्वितीय और दिब्यांशु तृतीय रहे।खो-खो और कबड्डी के प्राथमिक बालिका वर्ग में पनियाला की टीम विजेता रही जबकि खो-खो बालक वर्ग में रौणिया विजेता और पनियाला उपविजेता रहा। जूनियर बालक वर्ग की 100 मीटर दौड़ में अयांश प्रथम, रितेश द्वितीय और अमित तृतीय रहे। 200 मीटर में सौरभ प्रथम, साहिल द्वितीय और सुशील तृतीय रहे। 400 मीटर में तेजेंद्र प्रथम, हरीश द्वितीय और अमित तृतीय रहे। जूनियर बालिका वर्ग की 100 मीटर दौड़ में वंदना प्रथम, ऋतु द्वितीय और अंशिका राणा तृतीय रहीं।200 मीटर में सोनम प्रथम, सीमा द्वितीय और प्रिया तृतीय रहीं। 400 मीटर में दिव्या प्रथम, शालू द्वितीय और सोनाक्षी तृतीय रही। लंबी कूद में दिव्या प्रथम, अंशिका द्वितीय और ऋतु तृतीय रहीं। ऊंची कूद में दिव्या प्रथम, अंशिका द्वितीय और शलोनी तृतीय रहीं। गोला फेंक में संध्या प्रथम, सीमा द्वितीय और सोनम तृतीय रहीं।चक्का फेंक में संध्या प्रथम, वंदना द्वितीय और सीमा तृतीय रहीं। योग के प्राथमिक बालिका एवं बालक वर्ग में महर्षि दयानंद पब्लिक स्कूल प्रथम रहा। बैडमिंटन प्रतियोगिता में महर्षि दयानंद पब्लिक स्कूल विजेता रहा। समापन अवसर पर मुख्य अतिथि जिला पंचायत उपाध्यक्ष मान सिंह रौतेला, पूर्व ब्लॉक प्रमुख चंद प्रदीप रमोला, भाजपा जिला महामंत्री जयेंद्र सेमवाल ने विजेताओं को सम्मानित किया।