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नई टिहरी: बांसुरी स्वराज ने की छह सीटों की समीक्षा, उत्तराखंड में तीसरी बार भाजपा सरकार बनने का दावा

Thu, 05 Nov 2026 03:09 PM IST
Renu Saklani संवाद न्यूज एजेंसी, नई टिहरी।
संवाद न्यूज एजेंसी, नई टिहरी। Published by: Renu Saklani Updated Thu, 05 Nov 2026 03:09 PM IST
सार

विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने संगठन स्तर पर तैयारियां तेज कर दी हैं। नई टिहरी में हुई बैठक में पार्टी पदाधिकारियों और वरिष्ठ नेताओं के साथ चुनावी रणनीति पर चर्चा की गई।

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BJP Co Incharge bansuri swaraj reviews six assembly constituencies in tehri discusses election preparations
भाजपा की सह प्रभारी बांसुरी स्वराज - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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उत्तराखंड भाजपा की सह प्रभारी बांसुरी स्वराज ने नई टिहरी में पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि उत्तराखंड में भाजपा लगातार तीसरी बार सरकार बनाएगी। उन्होंने टिहरी जिले की छह विधानसभा क्षेत्रों की समीक्षा की। साथ ही पार्टी पदाधिकारियों और वरिष्ठ नेताओं को विधानसभा चुनाव को लेकर जरूरी दिशा-निर्देश दिए।

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बांसुरी स्वराज ने कहा कि केंद्र की मोदी और उत्तराखंड की धामी सरकार के कार्यों और योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने के लिए काम करें। साथ ही लोगों को भाजपा की रीति और नीति की जानकारी दें।

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