ऋषिकेश: दीपावली पर राजाजी टाइगर रिजर्व में रेड अलर्ट, बैराज-चीला-गंगा भोगपुर बैरियर पर सख्त चेकिंग

दीपावली पर्व को देखते हुए राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। पार्क प्रशासन ने सभी चेक पोस्ट और बैरियरों पर चेकिंग बढ़ा दी है। बैराज, चीला और गंगा भोगपुर स्थित बैरियरों पर विशेष सख्ती बरती जा रही है। यहां से गुजरने वाले हर वाहन की गहनता से जांच की जाएगी। पार्क की टीमों को संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

बैराज-चीला मार्ग सर्दियों में शाम 6 बजे बंद कर दिया जाता है, जबकि गर्मियों में यह मार्ग रात 8 बजे बंद होता है। दीपावली के दौरान इस नियम का सख्ती से पालन कराया जाएगा। नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई होगी। पार्क के अंदर नाले-खालों में विशेष गश्त बढ़ा दी गई है। शिकार और अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए संवेदनशील स्थानों पर कैमरे लगाए जाएंगे।वन कर्मियों को 24 घंटे अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग का कहना है कि दीपावली के दौरान पटाखों के शोर और भीड़भाड़ से वन्यजीवों को परेशानी न हो और शिकारियों को मौका न मिले, इसलिए यह विशेष सतर्कता बरती जा रही है।

-त्यौहारी सीजन के चलते विशेष अलर्ट पर पार्क क्षेत्र से गुजरने वाले वाहनों की जांच की जा रही है। पार्क प्रशासन रात दिन अलर्ट मोड पर है। संदिग्ध वाहनों एवं गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है।-राजेश चंद जोशी, क्षेत्राधिकारी राजाजी टाइगर पार्क गोहरी।

