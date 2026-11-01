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Tehri News: टिपरी रिंग रोड का काम शुरू होने से पहले टिपरी-चाह रोड बनाए लोनिवि

Sun, 01 Nov 2026 06:00 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, टिहरी
संवाद न्यूज एजेंसी, टिहरी Updated Sun, 01 Nov 2026 06:00 PM IST
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Before the work on Tipri Ring Road begins, PWD should construct Tipri-Chah Road.
नई टिहरी। टिहरी झील विकास योजना में प्रस्तावित टिपरी-पीपलडाली रिंग रोड पर काम शुरू होने से पहले वैकल्पिक मार्ग के रूप में टिपरी-चाह-पीपलडाली मोटर मार्ग का सुधारीकरण-डामरीकरण करने की मांग की गई है जिससे रिंग रोड का काम होने के दौरान लोग वैकल्पिक मोटर मार्ग का उपयोग कर आसानी से अपने गंतव्य को जा सकें।
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टिहरी बांध की झील के दोनों ओर रिंग रोड प्रस्तावित है, इसमें कोटीकॉलोनी-जाख-डोबरा रोड का कार्य प्रगति पर है जबकि रजाखेत खांड गांव से चांठी रिंग रोड का सर्वे कार्य जोरों पर है। इसी तरह टिपरी-पीपलडाली रिंग रोड भी प्रस्तावित है। हालांकि इसमें अभी समय लग सकता है। बावजूद इस रोड पर काम शुरू होने से पहले पीएमजीएसवाई से लोनिवि को हस्तांतरित टिपरी-चाह-पीपलडाली रोड का सुधारीकरण-डामरीकरण कार्य शुरू करने की मांग की गई है।
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चाह गडोलिया के प्रधान विनोद सिंह गुसाईं, स्वाड़ी के प्रधान राकेश कुमाईं, पूर्व प्रधान उमेद सिंह पंवार और पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य जसपाल सिंह पंवार ने कहा कि टिपरी-चाह 13 किमी मोटर मार्ग लंबे समय से खस्ताहाल है। इसका सुधारीकरण-डामरीकरण प्रस्ताव शासन में लंबित है। इस सड़क का सुधारीकरण किया जाता है तो श्रीनगर, घनसाली का ट्रेफिक इस रोड से भेजा जा सकता है। उन्होंने कहा कि टिपरी-चाह-कांडीखाल मोटर मार्ग बनने से श्रीनगर की दूरी भी कम होगी। उन्होंने टिपरी-चाह रोड पर शीघ्र काम शुरू कराने की मांग की है।
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टिपरी-पीपलडाली रिंग रोड का कार्य शुरू होने में अभी काफी लंबा समय लग सकता है। टिपरी-चाह सड़क सुधारीकरण-डामरीकरण का प्रस्ताव शासन में लंबित है। स्वीकृति मिलने के बाद ही उस पर कार्य शुरू किया जा सकता है।
- राजेंद्र कुमार टम्टा, ईई प्रांतीय खंड लोनिवि बौराड़ी।
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