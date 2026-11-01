Tehri News: जन औषधि केंद्र शुरू न होने और बंदरों की समस्या पर भड़का नागरिक मंच

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

सामुदायिक मिलन केंद्र बौराड़ी में नागरिक मंच के अध्यक्ष सुंदरलाल उनियाल की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में नगर की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की गई। बैठक में बौराड़ी में एआरटीओ कार्यालय के लिए चयनित भूमि पर निर्माण शुरू न होने और पेट्रोल पंप के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग से पानी की निकासी की समस्या का समाधान नहीं होने पर नाराजगी जताई।मंच के अध्यक्ष सुंदरलाल ने कहा कि नागरिक मंच समय-समय पर नगर की समस्याओं को उठाकर शासन-प्रशासन को अवगत कराता रहा है, लेकिन मांगों पर कार्रवाई नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि दो मुख्यमंत्रियों की घोषणा के बावजूद मेडिकल कॉलेज का मामला लंबित है, जबकि यह पूरे जिले के जनहित से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय है।मेडिकल कॉलेज की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन से पूर्व और वर्तमान जनप्रतिनिधियों की दूरी बनाना दुर्भाग्यपूर्ण है। बैठक में टिहरी बांध प्रभावित बौराड़ी के 41 परिवारों को भवन निर्माण देने की मांग की गई। बैठक में मंच के संरक्षक सीपी डबराल, महामंत्री जगजीत नेगी, चतर सिंह चौहान, किशोरी लाल चमोली, उम्मेद रावत, नरोत्तम जखमोला, गुरुदत्त डोभाल, हरिप्रसाद विश्वकर्मा मौजूद रहे।