फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Tehri News ›   State agitators will be honored amidst the splendor of folk culture.

Tehri News: लोक संस्कृति की छटा के बीच सम्मानित होंगे राज्य आंदोलनकारी

Sun, 01 Nov 2026 06:05 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, टिहरी
संवाद न्यूज एजेंसी, टिहरी Updated Sun, 01 Nov 2026 06:05 PM IST
विज्ञापन
State agitators will be honored amidst the splendor of folk culture.
नई टिहरी। राज्य स्थापना दिवस पर नौ नवंबर को जिला मुख्यालय सहित जिले की सभी तहसीलों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। समारोह में उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों को सम्मानित करने के साथ ही विभिन्न विभागों की योजनाओं से पात्र लाभार्थियों को लाभान्वित किया जाएगा। छह-सात नवंबर को युवा महोत्सव आयोजित किया जाएगा।
विज्ञापन

डीएम नितिका खंडेलवाल ने कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में तैयारियों की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को सभी व्यवस्थाएं समय से पूरी करने के निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि राज्य स्थापना दिवस उत्तराखंड के निर्माण के लिए हुए संघर्ष और राज्य आंदोलनकारियों के त्याग एवं बलिदान को याद करने का अवसर है।
विज्ञापन

श्रम विभाग को पात्र श्रमिकों को श्रमिक किट वितरित करने के निर्देश दिए। बैठक में तय किया गया कि सभी तहसीलों में उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों को निमंत्रणपत्र भेजकर आमंत्रित किया जाएगा। नौ नवंबर को पूर्वाह्न 11 बजे आयोजित कार्यक्रमों में उन्हें सम्मानित किया जाएगा। बैठक में नगर पालिका अध्यक्ष मोहन सिंह रावत, सीडीओ वरुणा अग्रवाल, डॉ. राकेश भूषण गोदियाल आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed