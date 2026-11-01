Tehri News: लोक संस्कृति की छटा के बीच सम्मानित होंगे राज्य आंदोलनकारी

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डीएम नितिका खंडेलवाल ने कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में तैयारियों की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को सभी व्यवस्थाएं समय से पूरी करने के निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि राज्य स्थापना दिवस उत्तराखंड के निर्माण के लिए हुए संघर्ष और राज्य आंदोलनकारियों के त्याग एवं बलिदान को याद करने का अवसर है।श्रम विभाग को पात्र श्रमिकों को श्रमिक किट वितरित करने के निर्देश दिए। बैठक में तय किया गया कि सभी तहसीलों में उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों को निमंत्रणपत्र भेजकर आमंत्रित किया जाएगा। नौ नवंबर को पूर्वाह्न 11 बजे आयोजित कार्यक्रमों में उन्हें सम्मानित किया जाएगा। बैठक में नगर पालिका अध्यक्ष मोहन सिंह रावत, सीडीओ वरुणा अग्रवाल, डॉ. राकेश भूषण गोदियाल आदि मौजूद रहे।