Tehri News: कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में करें आवेदन

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मुख्य शिक्षाधिकारी/परियोजना अधिकारी कमला बडवाल ने बताया कि कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में छात्राओं को पूरी तरह से निशुल्क शिक्षा प्रदान की जा रही है। जिले में संचालित सात केजीबीवी में बालिकाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सुरक्षित आवासीय वातावरण और प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है।केजीबीवी अखोड़ी और केजीबीवी प्रतापनगर छात्रावास में कक्षा नौ से कक्षा 12वीं तक, केजीबीवी रौंसाल और केजीबीवी सुजड़गांव में कक्षा छह से कक्षा आठ तक, केजीबीवी आमपाटा, रौतु की बेली और कौशल में कक्षा छह से कक्षा 12वीं तक शिक्षा प्रदान की जा रही है। केजीबीवी प्रतापनगर में अभी 48 सीटें रिक्त है जबकि कौशल में 20 और रौतुकीबेली में आठ सीटें रिक्त हैं।निशुल्क छात्रावास में पढ़ने की इच्छुक पात्र छात्राएं जल्द आवेदन कर सकती हैं। सीईओ ने बताया कि छात्रावास में निशुल्क आवास के साथ ही भोजन, किताबें, यूनिफॉर्म, स्वच्छ पेयजल, शौचालय और स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं दी जा रही है। स्कूलों में आईसीटी लैब, कंप्यूटर, कौशल विकास, गीत-संगीत, आत्मरक्षा प्रशिक्षण, खेलकूद, योग और ओपन जिम की सुविधाएं भी दी जा रही हैं। प्रवेश संबंधी जानकारी के लिए समग्र शिक्षा अभियान की जिला समन्वयक अंजली बुडाकोटी से मोबाइल नंबर 9411747455 पर संपर्क कर सकते हैं।