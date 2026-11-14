Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Tehri News ›   A gift of a tap for one rupee, now a bill of thousands has become a burden

Tehri News: एक रुपये में नल का उपहार, अब हजारों का बिल बना भार

Sat, 14 Nov 2026 04:57 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, टिहरी
संवाद न्यूज एजेंसी, टिहरी Updated Sat, 14 Nov 2026 04:57 PM IST
विज्ञापन
A gift of a tap for one rupee, now a bill of thousands has become a burden
जल जीवन मिशन के पानी का बिल आने से उपभोक्ता परेशान
विज्ञापन

कंडीसौड़ (टिहरी)। जल जीवन मिशन में एक रुपये में लिया गया पानी का कनेक्शन अब ग्रामीणों को भारी पड़ रहा है। दो-तीन साल का बिल एक साथ आने से घबराए उपभोक्ता पेयजल कनेक्शन काटने की मांग कर रहे हैं। थौलधार ब्लॉक में दड़माली ग्राम पंचायत के कौडू गांव में भी यह मामला सामने आया है। गांव में जलस्रोत का पानी पर्याप्त होने के कारण अब ग्रामीण जल जीवन मिशन से लिया गया पानी का कनेक्शन कटाने की बात करने लगे हैं।
जल जीवन मिशन में हर घर नल हर घर जल योजना के तहत दो-तीन साल पहले एक रुपये में घर-घर पानी के कनेक्शन दिए गए। तब ग्रामीणों को उम्मीद थी, कि एक रुपये में मिलने वाले कनेक्शन का उन्हें कोई बिल नहीं चुकाना पड़ेगा जिससे किसी ने कनेक्शन लगाने से इनकार भी नहीं किया। लेकिन अब जब दो-तीन साल का पानी का बिल एक साथ चार-पांच हजार रुपये आया तो ग्रामीणों के कान खड़े हो गए।
विज्ञापन

दड़माली के प्रधान सब्बल सिंह रावत ने बताया कि ग्राम पंचायत के कौडू नामे तोक में प्राकृतिक जलस्रोत का पर्याप्त पानी है, गांव के लोेग स्रोत के पानी का ही उपयोग करते हैं, वहां सिंचाई के लिए भी पर्याप्त पानी है। 2024 में पेयजल योजना बनाते समय ग्रामीणों ने कनेक्शन लेने से इनकार कर दिया था लेेकिन ठेकेदार ने उन्हें भविष्य में इस कनेक्शन का कोई बिल नहीं पड़ने का झांसा देकर प्रत्येक परिवार को पानी का कनेक्शन दे दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

जिससे एक ही मकान में निवासरत दो-तीन भाइयों के आंगन में अलग-अलग कनेक्शन लग गए। दो-तीन साल का करीब पांच हजार रुपये एकमुश्त बिल आने पर ग्रामीण परेशान हो गए। उपभोक्ता प्यार सिंह थलवाल ने कहा कि गांव में जब स्रोत का पर्याप्त पानी है, तो वह पानी का बिल क्यों भरेंगे। उन्होंने कनेक्शन हटाने की मांग की है।


उपभोक्ताओं ने पेयजल कनेक्शन लिया है तो उन्हें बिल का भुगतान करना ही पड़ेगा। जो कनेक्शन नहीं रखना चाहता है वह बिल का संपूर्ण भुगतान कर कनेक्शन हटाने के लिए आवेदन कर सकता है।
- गिरीश चंद्र सेमवाल, सहायक अभियंता थौलधार।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed