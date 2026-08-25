Rudraprayag News: रायड़ी में दो परिवारों ने छोड़े घर

सड़क कटिंग से मकानों को पहुंचा नुकसानसंवाद न्यूज एजेंसीबसुकेदार। ब्लॉक जखोली की ग्राम सभा रायड़ी में सड़क की कटिंग के कारण महेश लाल और विश्व लाल के मकान को नुकसान पहुंचा है। आपदा के 10 दिन बाद भी गांव में कोई प्रशासनिक टीम नहीं पहुंची है। न ही उनकी सुध ली गए। खतरे को देखते हुए दोनों प्रभावित परिवार घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर चले गए हैं। ग्रामीणों और ग्राम प्रधान सुजाता नेगी का आरोप है कि प्रशासन की ओर से अब तक कोई सुध नहीं ली गई है।प्रभावित परिवारों ने बताया कि रायड़ी बैंड-फुटगढ़-अरखुण्ड सड़क निर्माण के दौरान ही उन्होंने कटिंग से मकानों को हो रहे खतरे को लेकर लोनिवि को ज्ञापन दिया था। मगर सुध नहीं ली गई। इस बीच स्थिति का जायजा लेने पहुंचे यूकेडी के केंद्रीय सैनिक प्रकोष्ठ उपाध्यक्ष भरत सिंह राणा, कैप्टन वीरेंद्र बिष्ट, विक्रम सिंह और जिलाध्यक्ष बलवीर चौधरी गांव पहुंचकर प्रभावित परिवारों को खाद्य सामग्री बांटी। उन्होंने प्रशासन से तत्काल मौके का निरीक्षण कर उचित राहत और मकानों की सुरक्षा के लिए सुरक्षात्मक दीवार बनाने की मांग की। संवाद