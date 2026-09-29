Rudraprayag News: कल होगी क्रॉस कंट्री दौड़
संवाद न्यूज एजेंसी, रुद्र प्रयाग Updated Tue, 29 Sep 2026 05:44 PM IST
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रुद्रप्रयाग। सेवा संकल्प अभियान के तहत जिला खेल विभाग की ओर से एक अक्तूबर को अगस्त्यमुनि में क्रॉस कंट्री दौड़ आयोजित की जाएगी। इसमें ओपन बालक और बालिका वर्ग के खिलाड़ी प्रतिभाग करेंगे। दौड़ सुबह 7:30 बजे स्पोर्ट्स स्टेडियम अगस्त्यमुनि से शुरू होगी। ओपन बालक वर्ग की दौड़ गंगतल बैंजी रोड तक और बालिका वर्ग की दौड़ चाका पैदल पुल तक होगी। प्रभारी क्रीड़ा अधिकारी मनोज चौहान ने बताया कि प्रतिभागियों को आधार कार्ड की छायाप्रति साथ लानी होगी। प्रथम छह स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कार दिए जाएंगे। इच्छुक खिलाड़ी 30 सितंबर शाम पांच बजे तक जिला खेल कार्यालय अगस्त्यमुनि में नाम दर्ज करा सकते हैं। संवाद
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