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Rudraprayag News: आंगनबाड़ी केंद्र बष्टी में दो महिलाओं की गोदभराई

Tue, 29 Sep 2026 06:12 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रुद्र प्रयाग
संवाद न्यूज एजेंसी, रुद्र प्रयाग Updated Tue, 29 Sep 2026 06:12 PM IST
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God-bharai ceremony for two women at the Bashti Anganwadi center.
फोटो
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रुद्रप्रयाग। नौवें राष्ट्रीय पोषण माह और सेवा संकल्प अभियान के तहत आंगनबाड़ी केंद्र बष्टी में आंगन का मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में दो गर्भवती महिलाओं की गोदभराई की गई। वहीं तीन लाभार्थियों को महालक्ष्मी किट और 15 किशोरियों को डायरी दी। बाल विकास परियोजना अधिकारी अगस्त्यमुनि शैली प्रजापति की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक आहार, नियमित प्रसव पूर्व जांच और संस्थागत प्रसव के लिए जागरूक किया गया। कार्यक्रम में सीमांत क्षेत्र अनुश्रवण परिषद के उपाध्यक्ष चंडी प्रसाद भट्ट, भाजपा महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष सुमन जमलोकी, ग्राम प्रधान आकांक्षा भट्ट आदि मौजूद रहीं। संवाद
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