Rudraprayag News: शिक्षिका ललिता रौतेला को राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान

अगस्त्यमुनि। शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए जिले की शिक्षिका ललिता रौतेला को राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। अंतरराष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर चौधरी केहर सिंह एजुकेशनल ट्रस्ट, बड़ौत (बागपत), उत्तर प्रदेश की ओर से आयोजित राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान समारोह-2026 में उन्हें यह सम्मान प्रदान किया गया।देशभर से चयनित 115 शिक्षकों में उत्तराखंड के नौ शिक्षकों का चयन हुआ है। इनमें रुद्रप्रयाग की ललिता रौतेला भी शामिल हैं। वे वर्तमान में राजकीय इंटर कॉलेज मणिपुर में सामाजिक विज्ञान की सहायक अध्यापिका के पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने बताया कि वे शिक्षण कार्य के साथ विद्यार्थियों की शैक्षणिक गतिविधियों और सामाजिक सरोकारों से जुड़े कार्यों में भी सक्रिय रहती हैं। इसके अलावा वह विभिन्न रचनात्मक और सांस्कृतिक गतिविधियों में बढ़-चढ़कर भागीदारी करती हैं। शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान को देखते हुए राष्ट्रीय स्तर के सम्मान के लिए उनका चयन किया गया है। संवाद