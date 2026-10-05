Rudraprayag News: मशरूम उत्पादन प्रशिक्षण का समापन

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रुद्रप्रयाग। भारतीय स्टेट बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान में 30 सितंबर से पांच अक्तूबर तक आयोजित छह दिवसीय मशरूम उत्पादन प्रशिक्षण का समापन हो गया। प्रशिक्षण में ग्रामीणों को मशरूम उत्पादन की तकनीक के साथ व्यावहारिक जानकारी दी गई। प्रशिक्षणार्थियों को मशरूम की विभिन्न प्रजातियों, उत्पादन के लिए उपयुक्त तापमान और नमी, स्पॉन के उपयोग, उत्पादन प्रक्रिया और देखभाल के बारे में बताया गया। उन्हें मशरूम तैयार करने की प्रक्रिया का व्यावहारिक अभ्यास भी कराया गया। इसके अलावा मशरूम उत्पादन से आय बढ़ाने, बाजार की संभावनाओं और तैयार उत्पाद के विपणन की जानकारी दी गई। संवाद