Rudraprayag News: डॉक्टरों की कमी पर आयुक्त को ज्ञापन

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रुद्रप्रयाग। नगर पालिका अध्यक्ष संतोष रावत ने जिला चिकित्सालय में चिकित्सकों की कमी का मुद्दा उठाते हुए आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बताया कि अस्पताल में डॉक्टरों के 37 स्वीकृत पदों में 22 रिक्त हैं। वहीं छह नर्सिंग अधिकारियों के अन्यत्र अटैच होने की बात भी उन्होंने आयुक्त के सामने रखी। संतोष रावत ने बताया कि अस्पताल में आई, ईएनटी, सर्जरी, ऑर्थोपेडिक और गायनी विशेषज्ञ की कमी है। उन्होंने रिक्त पदों पर जल्द नियुक्ति की मांग करने को कहा। उन्होंने कहा कि 20 अक्तूबर तक डॉक्टरों की नियुक्ति नहीं हुई तो वे जन आंदोलन करेंगे। वहीं आयुक्त ने बताया कि इस संबंध में शासन स्तर पर वार्ता की गई है और शीघ्र समस्या का समाधान होगा। संवाद

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