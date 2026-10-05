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Rudraprayag News: निबंध प्रतियोगिता में अंजली प्रथम

Mon, 05 Oct 2026 06:57 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रुद्र प्रयाग
संवाद न्यूज एजेंसी, रुद्र प्रयाग Updated Mon, 05 Oct 2026 06:57 PM IST
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Anjali wins first place in the essay competition.
अगस्त्यमुनि। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में सोमवार को सेवा संकल्प अभियान के तहत ‘मेरे सपनों का भारत : विकसित भारत-2047’ विषय पर निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई। राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई की ओर से आयोजित प्रतियोगिता में महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं और स्वयंसेवियों ने प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता में एमए प्रथम वर्ष की अंजली ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। एमएससी तृतीय सेमेस्टर की नेहा द्वितीय और बीए पंचम सेमेस्टर की किरण तृतीय स्थान पर रहीं। प्रतियोगिता का आयोजन डॉ. शशिबाला पंवार और डॉ. विवेकानंद भट्ट के निर्देशन में हुआ। संवाद
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