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Rudraprayag News: सीता स्वयंवर और लक्ष्मण-परशुराम संवाद का मंचन

Wed, 11 Nov 2026 06:35 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रुद्र प्रयाग
संवाद न्यूज एजेंसी, रुद्र प्रयाग Updated Wed, 11 Nov 2026 06:35 PM IST
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Staging of Sita Swayamvar and the dialogue between Lakshmana and Parashurama
फोटो-
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अगस्त्यमुनि। सिल्लाबमण गांव की आदर्श रामलीला में सीता स्वयंवर और लक्ष्मण-परशुराम संवाद की लीला का मंचन किया गया। रामलीला देखने के लिए सिल्ला, चाका, पठालीधार समेत आसपास के गांवों से लोग पहुंचे। शुभारंभ मुख्य अतिथि भाजपा प्रदेश संयोजक आपदा राहत कार्य अनूप सेमवाल ने किया। इस मौके पर अतिविशिष्ट अतिथि सर्वेश्वरानंद भट्ट, कमेटी अध्यक्ष महावीर सिंह रावत, सुशील भट्ट, पूर्व जिला पंचायत सदस्य वीर सिंह बुडेरा, राकेश नौटियाल, छात्रसंघ अध्यक्ष लक्की राणा आदि उपस्थित रहे। संवाद
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